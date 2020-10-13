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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Алтынбек Сулайманов инициирует поправки в избирательное законодательство

В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит внеочередное заседание парламента.

Депутаты поддержали кандидатуру Канатбека Исаева на должность спикера Жогорку Кенеша.

Нардеп Алтынбек Сулайманов заявил, что завтра парламентарии подготовят законопроект о снижении избирательного порога, а 15 октября торага должен сделать так, чтобы его приняли.

«Мы должны идти вперед, разбираться в том, кто виноват, будем потом. Мы требуем, чтобы выборы прошли не позднее 5 ноября. Народ был недоволен прошедшими выборами, 10 партий также признали их нелегитимными. На площадь вышли тысячи людей. Вы должны собрать кворум 15 октября, на повестке дня будет три вопроса: ликвидация формы № 2 (изменение избирательного адреса), снижение порога на выборах до 3 процентов, снижение избирательного залога до 1 миллиона сомов. Кроме того, мы хотим внести поправки в закон, где будет говориться о том, что во время выборов голос избирателя, который поменял прописку за один месяц, не будет учитываться», — сказал Алтынбек Сулайманов.

Вновь избранный спикер парламента Канатбек Исаев принял все пожелания к сведению.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169138/
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