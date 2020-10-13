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Власть

Заседание глав СНГ в Ташкенте перенесено на неопределенное время

Заседание совета глав государств СНГ, намеченное на 16 октября в Ташкенте, перенесено. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Исполком Содружества.

По его данным, новая дата заседания еще не определена.

«Заседание Совета министров иностранных дел, запланированное на 15 октября, а также Совет глав государств, который должен был пройти 16 октября, переносятся в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире и для более детальной проработки вопросов», — отметили в Исполкоме СНГ.

С 1 января 2020 года в СНГ председательствует Узбекистан. Заседание совета глав государств СНГ должно было пройти в формате видеоконференции 16 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169069/
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