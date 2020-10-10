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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Возвращение в правовое поле. Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку, как и обещал

Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку, когда страна вернется в правовое русло. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева, отметив, что президент не намерен отказываться от своих слов.

По ее словам, она не может комментировать выступление кандидата на пост премьер-министра Садыра Жапарова, который заявил сегодня на экстренном заседании парламента, что глава КР сложит полномочия, как только будет утверждено техническое правительство, которое проработает до избрания парламента седьмого созыва.

«Но, как заявлял ранее президент, он уйдет в отставку, как только государство вернется на законный путь», — сказала Толгонай Стамалиева.

В государственной резиденции «Ала-Арча» на внеочередном заседании Жогорку Кенеш рассматривает кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы технического правительства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168726/
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