Мыктыбек Абдылдаев объяснил, почему шестой созыв не распустят

Выдвинутый частью депутатов на должность торага Мыктыбек Абдылдаев пояснил 24.kg, почему шестой созыв не может быть распущен.

По его словам, ни у одного государственного института, включая президента, нет полномочий по Конституции распускать парламент. «Мы только сами себя можем распустить. Для этого небходимо согласие не менее 80 депутатов. Кворум не набирается. Напомним, что Жогорку Кенеш — единственный легитимный орган на сегодня, который может вернуть страну в правовое поле», — сказал Мыктыбек Абдылдаев.

Он также заявил, что сегодня заседания не было. Удастся ли собрать завтра нардепов, неизвестно.

Пункт о ропуске шестого созыва как недееспособного внесли в свое постановление члены народного координационного совета.

Ранее Эльвира Сурабалдиева говорила, что на ее коллег оказывают давление, а некоторым угрожают представители криминала.

Отметим, после событий 5 октября разные политические группировки третий день не могут вернуть страну в правовое поле и делят портфели.