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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

В Ошской области агитатора «Мекеним Кыргызстана» подозревают в подкупе голосов

В Кара-Суйском районе милиция зарегистрировала в ЕРПП факт подкупа голосов избирателей. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

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Уточняется, что 1 октября в милицию поступил звонок о том, что примерно в 18.00 агитаторы неизвестной партии раздавали деньги жителям района.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП. На месте выяснилось, что ранее, 25 сентября, якобы на эти цели агитатор партии «Мекеним Кыргызстан» передал 56-летнему жителю Кара-Суйского района пять конвертов, в которых было 313 тысяч сомов. Досудебное производство возбуждено по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР», — сообщили в УВД.

Отметим, что по мессенджеру WhatsApp распространяется видео, где мужчина считает деньги в конвертах. Авторы видео утверждают, что деньги предназначались для подкупа голосов избирателей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167178/
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