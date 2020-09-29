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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Представителей двух партий ЦИК уличила в попытке подкупа голосов

В координационную группу оперативного реагирования Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поступила информация о том, что в социальных сетях распространены фотографии и видео с благотворительной акции для жителей одного из микрорайонов Каракола Иссык-Кульской области, организованной политической партией «Кыргызстан».

На видео показано, как к накрытому столу подходят граждане. Агитаторы политорганизации с флагами, украшенными ее логотипами, в форменных жилетках угощают их. За столом в основном присутствуют представители старшего поколения района. Информация направлена в МВД. Началось расследование.

Кроме того, поступили в милицию материалы по факту строительства детской площадки в микрорайоне «Аламедин-1» представителем партии «Мекеним Кыргызстан». Уточняется, что агитаторы на встрече с жильцами многоэтажных домов заявляли: самое главное, чтобы была срочно построена детская площадка и выполнены другие просьбы избирателей, а потом намеревались подготовить списки готовых проголосовать за политобъединение.

Члены координационной группы Центризбиркома расценили это заявление как попытку подкупа голосов.

В Кыргызстане возбуждено 40 дел по факту подкупа избирателей. По 11 фактам использования административного ресурса ведется досудебное производство.

Напомним, что выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166701/
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