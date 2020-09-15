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Власть
Сюжет: «Республика»

«Республика», № 14: Мы гарантируем настоящие реформы!

Партия «Республика» провела в Бишкеке встречу с жителями Первомайского района. Кандидат в депутаты, экс-вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова отметила необходимость реформ в системе управления страной.

Она обратила внимание на то, что люди, у которых была власть последние несколько лет, не показали никаких конкретных результатов работы, отметив, что так происходит, когда власть концентрируется в руках одной группы.

«Поэтому необходимо ликвидировать должность президента и уполномочить премьер-министра отвечать за внутреннюю и внешнюю политику. Все реформы, которые мы предлагаем не популярны, однако они необходимы. Для их осуществления требуются настоящие профессионалы и политическая воля. Мы точно знаем, как это сделать. Если выберите нас, мы это сделаем, я могу это гарантировать!» — сказала Омурбекова.

О необходимости реформы в правоохранительных органах в своем выступлении сказал кандидат в депутаты, экс-директор свободной экономической зоны «Бишкек» Орозбек Нусувалиев.

Он отметил, что сейчас главный орган по защите безопасности страны, ГКНБ, занимается только запугиванием простых граждан, посмевших критиковать правительство или президента, и совсем не выполняет своих прямых обязанностей — защищать государство от шпионов и террористов.

«Почему я выбрал партию «Республика»? Потому что я поддерживаю ее линию реформ! Надо реформировать правоохранительные органы. Давайте защитим Кыргызстан, не дадим разворовывать нашу страну! За будущее наших детей, за будущее нашей страны! Вместе мы обязательно победим!» — сказал Нусувалиев.

Кандидат в депутаты, экс-директор Института исследований экономической политики при Министерстве экономики КР Алмаз Исанов в своем выступлении заострил внимание на экономической составляющей программы партии «Республика».

Он отметил, что Кыргызстан — богатая на ресурсы страна, однако правительство не может в полной мере использовать эти ресурсы для обеспечения роста экономики.

«Я не очень хорошо разбираюсь в политике, однако я хорошо разбираюсь в экономике. Команда партии «Республика» хорошо разбирается в экономике и готова сделать все для развития страны. И я надеюсь, что вы проголосуете за правильную партию! За партию «Республика», которая сможет сделать вашу жизнь лучше, которая обеспечит вашим детям будущее в процветающей стране!» — сказал Исанов.

Пакет реформ госуправления от партии «Республика» включает ликвидацию института президента, сокращение числа депутатов до 75, министерств — с 16 до 7, ликвидацию ГКНБ, АКС и прокуратуры. Политобъединение определило рабочие места и развитие бизнеса главным приоритетом: агрокредиты — до 5 процентов, госипотека — до 6 процентов, один налог вместо пяти и освобождение от налогов для медицины, образования, туризма и технологий. «Республика» предлагает ликвидировать все госкомпании, а вырученные средства направить на развитие малого и среднего бизнеса.

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Заказчик: политическая партия «Республика». Оплачено из избирательного фонда политической партии «Республика» уполномоченным представителем по финансовым вопросам А.А.Тортаевой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165138/
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