Гульнара Молдобаева, «Республика» № 14: В пять раз больше инвестиций!

Одна из целей партии – привлечь в Кыргызстан в пять раз больше инвестиций.
Депутат Бишкекского городского кенеша, специалист по финансам и банковскому делу Гульнара Молдобаева рассказала, что мешает притоку иностранных инвестиций в Кыргызстан: недоверие к правительству, нестабильные экономическая и политическая ситуация в стране, высокий уровень инфляции, несовершенство законов и судебной системы.
Для всех инвесторов, как местных, так и иностранных, будут введены налоговые льготы и привилегии, будет изменена система налогообложения.
Пакет реформ госуправления от партии «Республика» включает ликвидацию института президента, сокращение числа депутатов до 75, сокращение министерств с 16 до 7, ликвидацию ГКНБ, АКС и прокуратуры. Партия определила рабочие места и развитие бизнеса главным приоритетом: агрокредиты до 5 процентов, госипотека до 6 процентов, один налог вместо пяти и освобождение от налогов для медицины, образования, туризма и технологий.
«Республика» предлагает ликвидировать все госкомпании, а вырученные средства направить на развитие малого и среднего бизнеса.
Оплачено из избирательного фонда ПП «Республика», уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тортаевой А.А.