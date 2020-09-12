20:16
USD 78.87
EUR 93.51
RUB 1.05
Власть
Сюжет: «Республика»

Гульнара Молдобаева, «Республика» № 14: В пять раз больше инвестиций!

В Бишкеке состоялась встреча партии «Республика» со своими единомышленниками. Кандидаты представили участникам встречи свою предвыборную платформу. 

Одна из целей партии – привлечь в Кыргызстан в пять раз больше инвестиций.

Депутат Бишкекского городского кенеша, специалист по финансам и банковскому делу Гульнара Молдобаева рассказала, что мешает притоку иностранных инвестиций в Кыргызстан: недоверие к правительству, нестабильные экономическая и политическая ситуация в стране, высокий уровень инфляции, несовершенство законов и судебной системы.

«Пусть это будут как иностранные инвесторы, так и местные. Они должны быть защищены законом и судебной системой. Правительство должно создавать благоприятные законодательные и налоговые условия, и самое главное – защищать собственность наших инвесторов», – сказала Молдобаева.
 
 
Партия «Республика» планирует увеличить приток иностранных инвестиций в экономику страны в пять раз через создание гарантий от денационализации, экспроприации и размывания активов, а также обязательства перевести судебные дела в арбитражные суды. Все это поможет защитить права иностранных инвесторов.

Для всех инвесторов, как местных, так и иностранных, будут введены налоговые льготы и привилегии, будет изменена система налогообложения.

Пакет реформ госуправления от партии «Республика» включает ликвидацию института президента, сокращение числа депутатов до 75, сокращение министерств с 16 до 7, ликвидацию ГКНБ, АКС и прокуратуры. Партия определила рабочие места и развитие бизнеса главным приоритетом: агрокредиты до 5 процентов, госипотека до 6 процентов, один налог вместо пяти и освобождение от налогов для медицины, образования, туризма и технологий.

«Республика» предлагает ликвидировать все госкомпании, а вырученные средства направить на развитие малого и среднего бизнеса.

 
***
Заказчик: Политическая партия «Республика». ИНН 01708200710163.
Оплачено из избирательного фонда ПП «Республика», уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тортаевой А.А.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164971/
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
Максат Дамир уулу, «Республика»: Ипотека без взноса для медиков и учителей!
«Республика»: Ипотека 6 процентов! Учителям и врачам — без взноса!
Мирлан Жеенчороев, «Республика»: Мы ликвидируем должность президента!
«Республика» заявляет об обновлении. Кто выведен из состава партии
Лидером партии «Республика» стал Мирлан Жеенчороев
На съезде партии «Республика» выберут нового лидера и обновят политсовет
На съезде партии «Республика» Омурбек Бабанов может уйти с поста председателя
Прекратить деятельность партии «Республика — Ата Журт» может только ее съезд
Бабанов президент болуп калса конституцияга өзгөртүү сунуштайт
Популярные новости
Запрет гражданам Кыргызстана на&nbsp;въезд в&nbsp;Россию может быть снят в&nbsp;ближайшее время Запрет гражданам Кыргызстана на въезд в Россию может быть снят в ближайшее время
Кто&nbsp;он, номер два в&nbsp;списке партии &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; Кто он, номер два в списке партии «Мекеним Кыргызстан»
Выборы-2020. Чекист, экстрасенс, журналисты. Кто еще в&nbsp;списке &laquo;Чон казата&raquo; Выборы-2020. Чекист, экстрасенс, журналисты. Кто еще в списке «Чон казата»
Выборы-2020. Экс-жена Дмитрия Цоя, чиновники Бакиева. Кто в&nbsp;списке &laquo;Ыйман нуру&raquo; Выборы-2020. Экс-жена Дмитрия Цоя, чиновники Бакиева. Кто в списке «Ыйман нуру»
Бизнес
Рост цен на&nbsp;золото: как на&nbsp;нем заработать в&nbsp;Кыргызстане? Рост цен на золото: как на нем заработать в Кыргызстане?
Смотрите матчи Английской премьер-лиги на&nbsp;O!TV уже в&nbsp;эту субботу Смотрите матчи Английской премьер-лиги на O!TV уже в эту субботу
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge) Банк «Бай-Тушум» стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge)
Более 500 арендаторов Vefa Center в&nbsp;Бишкеке могут остаться без работы Более 500 арендаторов Vefa Center в Бишкеке могут остаться без работы
12 сентября, суббота
20:12
Премьер-министр раскритиковал работу по цифровизации в банке города Кербена Премьер-министр раскритиковал работу по цифровизации в ...
19:40
Кубатбек Боронов: Правительство высоко ценит труд медицинских работников
19:13
Премьер-министр посетил горнодобывающее предприятие «Эти Бакыр Терексай»
19:08
Гульнара Молдобаева, «Республика» № 14: В пять раз больше инвестиций!
18:30
13 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет