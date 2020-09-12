Гульнара Молдобаева, «Республика» № 14: В пять раз больше инвестиций!

В Бишкеке состоялась встреча партии «Республика» со своими единомышленниками. Кандидаты представили участникам встречи свою предвыборную платформу.

Одна из целей партии – привлечь в Кыргызстан в пять раз больше инвестиций. Депутат Бишкекского городского кенеша, специалист по финансам и банковскому делу Гульнара Молдобаева рассказала, что мешает притоку иностранных инвестиций в Кыргызстан: недоверие к правительству, нестабильные экономическая и политическая ситуация в стране, высокий уровень инфляции, несовершенство законов и судебной системы.

«Пусть это будут как иностранные инвесторы, так и местные. Они должны быть защищены законом и судебной системой. Правительство должно создавать благоприятные законодательные и налоговые условия, и самое главное – защищать собственность наших инвесторов», – сказала Молдобаева.

Партия «Республика» планирует увеличить приток иностранных инвестиций в экономику страны в пять раз через создание гарантий от денационализации, экспроприации и размывания активов, а также обязательства перевести судебные дела в арбитражные суды. Все это поможет защитить права иностранных инвесторов.