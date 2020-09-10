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Власть
Сюжет: «Республика»

Максат Дамир уулу, «Республика»: Ипотека без взноса для медиков и учителей!

Кандидат в депутаты от партии «Республика» по Октябрьскому району Бишкека Максат Дамир уулу встретился с избирателями в 12-м микрорайоне.

Экономист и экс-глава департамента туризма рассказал участникам встречи о программе политорганизации.

«Изменим систему финансирования здравоохранения. Рейтинги и ваучеры будут работать на повышение качества медицинской помощи и зарплаты медицинским работникам. Государственная ипотека будет выдаваться под 6 процентов, а работники систем здравоохранения и образования не будут вносить первоначальный взнос при оформлении ипотечного кредита. Мы примем новый закон об управлении муниципальной собственностью. Остановим коррупцию и сохраним деньги граждан на коммунальные услуги», — сказал Максат Дамир уулу.

Кандидат в депутаты также поделился планами о сокращении видов налогов и введении единого, создании фонда поддержки предпринимателей и пенсионной политике.
Максат Дамир уулу — 34-летний экономист, окончил Аграрный университет Кыргызстана, затем получил образование в США, Японии и Германии. Долгое время работал в сфере экономического развития, консультировал Жогорку Кенеш и госструктуры по маркетингу и бизнес-стратегиям, развивал ассоциации по торговле и микрофинансам внутри страны. На посту замглавы департамента туризма внедрил инновации и усилил туристический потенциал КР по нескольким географическим направлениям.
 
Пакет реформ госуправления от партии «Республика» включает ликвидацию института президента, сокращение числа депутатов до 75, министерств — с 16 до 7, ликвидацию ГКНБ, АКС и прокуратуры. Политобъединение определило рабочие места и развитие бизнеса главным приоритетом: агрокредиты — до 5 процентов, госипотека — до 6 процентов, один налог вместо пяти и освобождение от налогов для медицины, образования, туризма и технологий. «Республика» предлагает ликвидировать все госкомпании, а вырученные средства направить на развитие малого и среднего бизнеса.
 
***
Заказчик: Политическая партия «Республика». ИНН 01708200710163.
Оплачено из избирательного фонда ПП «Республика» уполномоченным представителем по финансовым вопросам А.А. Тортаевой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164667/
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