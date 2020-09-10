Максат Дамир уулу, «Республика»: Ипотека без взноса для медиков и учителей!

Кандидат в депутаты от партии «Республика» по Октябрьскому району Бишкека Максат Дамир уулу встретился с избирателями в 12-м микрорайоне.
Экономист и экс-глава департамента туризма рассказал участникам встречи о программе политорганизации.
«Изменим систему финансирования здравоохранения. Рейтинги и ваучеры будут работать на повышение качества медицинской помощи и зарплаты медицинским работникам. Государственная ипотека будет выдаваться под 6 процентов, а работники систем здравоохранения и образования не будут вносить первоначальный взнос при оформлении ипотечного кредита. Мы примем новый закон об управлении муниципальной собственностью. Остановим коррупцию и сохраним деньги граждан на коммунальные услуги», — сказал Максат Дамир уулу.
Кандидат в депутаты также поделился планами о сокращении видов налогов и введении единого, создании фонда поддержки предпринимателей и пенсионной политике.
«Изменим систему финансирования здравоохранения. Рейтинги и ваучеры будут работать на повышение качества медицинской помощи и зарплаты медицинским работникам. Государственная ипотека будет выдаваться под 6 процентов, а работники систем здравоохранения и образования не будут вносить первоначальный взнос при оформлении ипотечного кредита. Мы примем новый закон об управлении муниципальной собственностью. Остановим коррупцию и сохраним деньги граждан на коммунальные услуги», — сказал Максат Дамир уулу.
Кандидат в депутаты также поделился планами о сокращении видов налогов и введении единого, создании фонда поддержки предпринимателей и пенсионной политике.
Максат Дамир уулу — 34-летний экономист, окончил Аграрный университет Кыргызстана, затем получил образование в США, Японии и Германии. Долгое время работал в сфере экономического развития, консультировал Жогорку Кенеш и госструктуры по маркетингу и бизнес-стратегиям, развивал ассоциации по торговле и микрофинансам внутри страны. На посту замглавы департамента туризма внедрил инновации и усилил туристический потенциал КР по нескольким географическим направлениям.
Пакет реформ госуправления от партии «Республика» включает ликвидацию института президента, сокращение числа депутатов до 75, министерств — с 16 до 7, ликвидацию ГКНБ, АКС и прокуратуры. Политобъединение определило рабочие места и развитие бизнеса главным приоритетом: агрокредиты — до 5 процентов, госипотека — до 6 процентов, один налог вместо пяти и освобождение от налогов для медицины, образования, туризма и технологий. «Республика» предлагает ликвидировать все госкомпании, а вырученные средства направить на развитие малого и среднего бизнеса.
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Заказчик: Политическая партия «Республика». ИНН 01708200710163.
Оплачено из избирательного фонда ПП «Республика» уполномоченным представителем по финансовым вопросам А.А. Тортаевой.
Оплачено из избирательного фонда ПП «Республика» уполномоченным представителем по финансовым вопросам А.А. Тортаевой.