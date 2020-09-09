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Власть

Кыргызстан получит почти 13 миллионов евро на совершенствование системы юстиции

Правительство одобрило проект финансового соглашения между Кыргызстаном и Европейским союзом. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, соглашением предусмотрено выделение 12 миллионов 690 тысяч евро на восемь лет. За счет этих средств планируется улучшить систему юстиции и развить верховенство права, внедрить систему мониторинга, ориентированного на широкие слои населения и достижение результатов. Кроме того, будет усовершенствован институт пробации в соответствии со стандартами прав человека.

«Благодаря проекту будет усовершенствован процесс разработки законодательных актов на основе объективных данных, полученных в ходе мониторинга и оценки, а также на основе Единого реестра преступлений и проступков. Будут разработаны альтернативные меры наказания, не связанные с задержанием и тюремным заключением, а также механизмы исправления и реабилитации. Будет повышен потенциал в области пробации обслуживающего персонала, судей, прокуроров, адвокатов и милиции. Предусмотрен переход к стратегии автоматизации на основе соблюдения прав человека, стандартизации цифровых процессов в системе пробации. Повысится потенциал сотрудников Генеральной прокуратуры обрабатывать дела и вести статистику случаев насилия по признаку пола и насилия в семье на каждом этапе процесса правосудия», — подчеркнули в правительстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164600/
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