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Власть
Сюжет: «Республика»

«Республика»: Ипотека 6 процентов! Учителям и врачам — без взноса!

Доступное жилье каждому кыргызстанцу — приоритетный вопрос для партии «Республика» с момента ее создания в 2010 году. Уже тогда партия поднимала вопрос о необходимости запуска программы «Доступное жилье» и выдачи ипотеки из средств государственного бюджета.

В своей новой предвыборной программе «Республика» также обозначила задачу — снизить процентную ставку государственной ипотеки до 6 процентов.
 
«Ипотека будет выдаваться под 6 процентов! В 2015 году мы подняли вопрос государственной ипотеки. Она работает сегодня, и в год выделяется 1 миллиард сомов субсидий. Мы увеличим эту сумму в три раза! А за счет ликвидации ГИК и изменения политики Нацбанка мы уменьшим ставку еще на несколько процентов», — сказал лидер партии Мирлан Жеенчороев.

При этом врачам и учителям по всей стране ипотека будет выдаваться без первоначального взноса, из-за которого многие бюджетники в настоящее время не могут стать участниками программы по ипотечному кредитованию.
 
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Пакет реформ госуправления от партии «Республика» включает ликвидацию института президента, сокращение числа депутатов до 75, сокращение министерств с 16 до 7, ликвидацию ГКНБ, АКС и прокуратуры.

 
Партия определила рабочие места и развитие бизнеса главными приоритетами: агрокредиты до 5 процентов, госипотека до 6 процентов, один налог вместо пяти и освобождение от налогов для медицины, образования, туризма и технологий.
 
«Республика» предлагает ликвидировать все госкомпании, а вырученные средства направить на развитие малого и среднего бизнеса.
 
***
Оплачено из избирательного фонда политической партии «Республика» уполномоченным представителем по финансовым вопросам А.А.Тортаевой. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/164357/
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