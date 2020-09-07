Доступное жилье каждому кыргызстанцу — приоритетный вопрос для партии «Республика» с момента ее создания в 2010 году. Уже тогда партия поднимала вопрос о необходимости запуска программы «Доступное жилье» и выдачи ипотеки из средств государственного бюджета.

В своей новой предвыборной программе «Республика» также обозначила задачу — снизить процентную ставку государственной ипотеки до 6 процентов.

«Ипотека будет выдаваться под 6 процентов! В 2015 году мы подняли вопрос государственной ипотеки. Она работает сегодня, и в год выделяется 1 миллиард сомов субсидий. Мы увеличим эту сумму в три раза! А за счет ликвидации ГИК и изменения политики Нацбанка мы уменьшим ставку еще на несколько процентов», — сказал лидер партии Мирлан Жеенчороев.



При этом врачам и учителям по всей стране ипотека будет выдаваться без первоначального взноса, из-за которого многие бюджетники в настоящее время не могут стать участниками программы по ипотечному кредитованию.

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Партия определила рабочие места и развитие бизнеса главными приоритетами: агрокредиты до 5 процентов, госипотека до 6 процентов, один налог вместо пяти и освобождение от налогов для медицины, образования, туризма и технологий.

«Республика» предлагает ликвидировать все госкомпании, а вырученные средства направить на развитие малого и среднего бизнеса.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Республика» уполномоченным представителем по финансовым вопросам А.А.Тортаевой.