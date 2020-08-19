Кыргызстан и Китай обсудили возобновление деятельности КПП «Торугарт»

Вопрос возобновления деятельности контрольно-пропускного пункта «Торугарт» обсудили в телефонном разговоре министры иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков и Китайской Народной Республики Ван И. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По ее данным, в начале разговора глава внешнеполитического ведомства КР выразил соболезнования в связи масштабными наводнениями в центральных и южных частях Китая, приведшими к многочисленным человеческим жертвам и значительным разрушениям.

«Обсуждены актуальные направления и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы скорейшего возобновления деятельности контрольно-пропускного пункта «Торугарт», приезд специалистов из КНР для реализации имеющихся совместных инфраструктурных проектов, а также экспорта кыргызской экологически чистой cельхозпродукции в КНР. Кроме того, в свете негативного влияния коронавирусной инфекции на макроэкономическую ситуацию Чингиз Айдарбеков выразил просьбу оказать содействие в вопросе смягчения нагрузки внешнего долга на бюджет страны», — отметили в ведомстве.

Министр иностранных дел Кыргызстана также поблагодарил китайскую сторону за оказание на регулярной основе значительной гуманитарной помощи в борьбе с COVID-19 в КР.