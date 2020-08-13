Каким станет в будущем Джалал-Абад, показали Сооронбаю Жээнбекову

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков с рабочей поездкой посетил Джалал-Абад, где ознакомился с ходом реализации проектов по улучшению инфраструктуры города. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Мэр Джалал-Абада Мураталы Тагаев предоставил информацию по реконструкции внутренних дорог, строительству социальных объектов, реализации проектов по обеспечению населения чистой водой, облагораживанию парковых зон, улучшению инфраструктуры и цифровизации города. Среди проектов, финансируемых за счет средств местного бюджета, он особо выделил строительство нового здания детского сада № 6, который планируется сдать в эксплуатацию к сентябрю.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что улучшение инфраструктуры на местах, строительство новых объектов образования и здравоохранения, реализация других проектов в рамках политики регионального развития находятся на особом контроле. И напомнил, что в числе других приоритетных направлений государственной политики — поддержка детей и социальная защита детства.

Президент подчеркнул, что государственные структуры наряду с решением социально-экономических и других вопросов не должны забывать о создании надлежащих условий для воспитания и развития ребенка.