Ко второй волне коронавируса в Кыргызстане откроют 12 новых больниц

В Кыргызстане к ожидаемой осенью второй волне коронавируса будут готовы еще 12 больниц. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, на объектах строители уже заложили фундамент и готовятся возводить стены.

«Мы говорили о том, что к осени будут готовы девять медицинских объектов, из которых три — вновь построенные и шесть — перепрофилированные. Мы решили увеличить их количество до 12. Перепрофилируют здания, которыми долгое время не пользовались. Все эти больницы будут оснащены всем необходимым. В частности к осени мы подготовим объекты во всех семи областях, городах Оше, Бишкеке, Чолпон-Ате, Кок-Янгаке и Орловке», — сказал Кубатбек Боронов.