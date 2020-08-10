Сооронбай Жээнбеков поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

Сооронбай Жээнбеков поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе главы Кыргызстана.

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«Убежден, что ваш богатый опыт и профессионализм будут и в дальнейшем способствовать повышению благосостояния народа, обеспечат высокий уровень политического и экономического развития страны. Выражаю уверенность, что кыргызско-белорусские отношения, основанные на давних традициях дружбы, взаимного уважения и сотрудничества, будут и впредь развиваться и укрепляться во благо народов наших государств», — говорится в поздравительной телеграмме.

Сооронбай Жээнбеков пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и благополучия, а дружественному народу Республики Беларусь — мира и процветания.

Напомним, накануне в Беларуси прошли выборы президента, в которых большинство голосов получил Александр Лукашенко. После выборов в столице республики и нескольких других городах произошли массовые беспорядки. По данному факту следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело.