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Власть

Давно пора. Президент обещает после выборов сокращение госструктур

В Кыргызстане скоро будет проведена административно-территориальная реформа. Об этом в очередном интервью радиостанции «Биринчи радио» заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что по разным причинам в Кыргызстане эта реформа не проводилась долгое время.

«После парламентских выборов мы приступим к этой реформе. В результате будут ликвидированы много дублирующих друг друга госструктур, будут изменения и сокращения. Это поможет государственной системе работать более эффективно, сократить бюрократию и позволит быстрее решать проблемы», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161993/
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