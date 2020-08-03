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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В Иссык-Кульской области отечественная компания начала производство СИЗ

В Иссык-Кульской области компания «Айко Сейко» приступила к выпуску средств индивидуальной защиты отечественного производства. Предприятие посетил президент Сооронбай Жээнбеков во время двухдневной рабочей поездки в регион. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Руководитель предприятия Кубан Жусуев сообщил, что их основной деятельностью является пошив спецодежды для различных предприятий и организаций, в том числе и силовых структур страны. В планах — изготовление лыжных костюмов для баз зимнего отдыха в Караколе.

«Название компании в переводе с японского означает стремление к успеху, точности. Мы имеем деловые связи с японскими компаниями. Наш девиз: обеспечим кыргызстанцев одеждой отечественного производства», — отметил он.

Кубан Жусуев также сообщил, что из-за задержек на границе импортных компонентов для производства срываются сроки контрактов и нарушаются договоренности с партнерами.

По словам председателя Российско-Кыргызского фонда развития Азиза Аалиева, в 2018 году предприятию выделили кредит в сумме $590 тысяч на реконструкцию пустующего здания под производство и приобретение современного оборудования. В течение года все работы были завершены.

«В текущем году с учетом эпидемиологической ситуации в стране РКФР предоставил кредит на $100 тысяч по льготной ставке на производство отдельного продукта — средств индивидуальной защиты из сертифицированных материалов. СИЗы будут поставлены в регионы страны», — отметили в пресс-службе.

Президент Сооронбай Жээнбеков в беседе с коллективом отметил, что приоритетное внимание правительственных структур, местных властей и финансовых институтов страны обращено на поддержку предприятий на местах. Он обратил внимание представителей госорганов и местных властей на важность дальнейшего оказания содействия данному предприятию.

В пресс-службе отметили, что РКФР, как и другие финансовые институты страны, в последние годы в соответствии с государственной политикой по развитию региональных проектов около 70 процентов активов направляет на поддержку малого и среднего бизнеса в сельской местности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161475/
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