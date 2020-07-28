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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Премьер рассказал, с какими странами сначала будет возобновлено авиасообщение

На данный момент проводятся переговоры с рядом стран по вопросу возобновления международных авиарейсов. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, Министерство иностранных дел проводит переговоры и консультации со странами.

«Уточняются вопросы, как и какие направления откроются в первую очередь. В ближайшее время, если эпидемиологическая ситуация станет лучше, будет возможность открыть международные рейсы с Россией, Турцией, ОАЭ и другими странами», — сказал Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160980/
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