Кубатбек Боронов: Мы ценим работу волонтеров и готовы к сотрудничеству

Премьер-министр Кубатбек Боронов опроверг информацию о запрете медикам принимать помощь от волонтеров. Об этом глава правительства заявил сегодня на брифинге.

Он отметил работу волонтерских организаций в борьбе с коронавирусом.

Читайте по теме Врачи отказываются принимать помощь от волонтеров. Им грозят увольнениями

«Как вы знаете, состоялась встреча президента с волонтерами. Были совещания и в Доме правительства. Мы готовы тесно сотрудничать. Волонтеры являются основными помощниками. Ценим их работу. От лица правительства с ними сотрудничает вице-премьер-министр Аида Исмаилова», — сказал он.

Напомним, ранее появилась информация, что медикам запретили получать помощь от волонтеров.