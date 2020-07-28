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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кубатбек Боронов: Эпидемиологической ситуации в регионах нужен жесткий контроль

«Эпидемиологическую ситуацию в регионах нужно держать под жестким контролем», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба.

По его словам, полномочные представители правительства в областях несут персональную ответственность за эпидемиологическую ситуацию на вверенных территориях. Ответственным органам необходимо продолжать усиленную работу по реализации ранее отмеченных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не ослабевать темп работы из-за снижения динамики обращений в дневные стационары. Особенно необходимо усилить работу по предотвращению летальных исходов.

Группой экспертов и специалистов разрабатывается новый протокол лечения. Глава правительства добавил, что необходимо учесть практику тех стран, которые успешно справились с коронавирусом. Кубатбек Боронов также поручил усилить работу по закупке необходимого медицинского оборудования методом государственных закупок.

«В каждой области необходимо усилить контроль по обеспечению регионов аппаратами компьютерной томографии и рентген-аппаратами. Кроме того, нужно установить в больницах, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, аппараты рециркуляции воздуха», — добавил он.

В заключение премьер-министр поручил Министерству здравоохранения и Министерству чрезвычайной ситуации провести анализ возможных рисков при прогнозируемой второй волне распространения коронавирусной инфекции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160971/
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