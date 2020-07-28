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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Одиннадцать стран оказали гуманитарную помощь Кыргызстану

Кыргызстан получил гуманитарную помощь от 11 стран мира. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, кроме стран и международных организаций, гуманитарную помощь во время пандемии на родину отправили и кыргызстанцы за рубежом. «По распределению гуманитарной помощи будет дана открытая информация», — добавил глава кабмина.

Кубатбек Боронов отметил, что эпидемиологическая ситуация в республике стабилизируется.

«Но рано радоваться, потому что ситуация в регионах остается напряженной», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160967/
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