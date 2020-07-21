Волонтеры попросили президента чаще заходить в соцсети лично, чтобы знать правду

Сегодня президент страны встретился с активистами волонтерского движения. Сооронбая Жээнбекова волонтеры попросили почаще заходить в соцсети лично, чтобы узнавать правду. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Эльдар Шабданов.

Он обозначил главе государства проблему: у народа очень много вопросов, которые хотели бы задать Сооронбаю Жээнбекову, но он недоступен.

Главу КР участники встречи попросили хотя бы иногда заходить в социальные сети и вести прямые эфиры с народом.

«Вы будете ближе к народу», — пояснили ему активисты и привели в пример премьер-министра Армении Никола Пашиняна и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которые часто практикуют такой формат общения.

Сооронбая Жээнбекова также попросили рассмотреть возможность создания антикризисного правительства.

Волонтеры критиковали чиновников и неоднократно просили главу государства чаще выступать перед народом.