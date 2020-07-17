Кубатбек Боронов вылетел в Минск на межправительственный совет ЕАЭС

Премьер-министр Кубатбек Боронов вылетел в Минск для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.
Читайте по теме
В повестке дня вопросы взаимодействия в сфере торговли, промышленности, экономики, финансовой политики и агропромышленного комплекса.
Главы правительств стран-участниц ЕАЭС также планируют обсудить формирование общего рынка газа, разработку концепции финансового рынка союза и ряд других тем.
Ожидается, что глава правительства проведет ряд двусторонних встреч.