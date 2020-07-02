15:07
USD 78.69
EUR 88.40
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Более 200 миллионов сомов выделено МВД на выплату компенсаций во время ЧП

На выплату компенсаций милиционерам правительство выделило МВД более 200 миллионов сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Читайте по теме
Служба охраны МВД так и не получила надбавок за время работы в режиме ЧП

По его словам, ведомство само должно распределить, кому и сколько выплатить надбавок.

«В части выплат надбавок сотрудникам Службы охраны — я не в курсе этой ситуации, но возьму вопрос под контроль», — пообещал Кубатбек Боронов.

Напомним, сотрудники Службы охраны МВД пожаловались на то, что им до сих пор не выплатили надбавки за время работы в режиме ЧП. Милиционерам объяснили, что СО — хозрасчетная организация, и все надбавки им должно выплачивать ведомство, но и там не могут выделить положенные средства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158084/
просмотров: 77
Версия для печати
Материалы по теме
Кубатбек Боронов: Кытайдан 500 ИВЛ аппарат алынып келинет
Кубатбек Боронов: Медикам выплатят все надбавки до 10 июля
Премьер-министр просит воздержаться от проведения митингов
Премьер призывает СМИ писать больше позитивных материалов
Каждый чиновник отчитается, как потратил деньги, выделенные на борьбу с COVID
Служба охраны МВД так и не получила надбавок за время работы в режиме ЧП
Кубатбек Боронов: Надо упростить выдачу кредитов для бизнеса
Премьер-министр призвал граждан сохранять спокойствие и выдержку
В 13 раз увеличилось количество звонков в call-центр 118
Кубатбек Боронов: При госзакупках приоритет будет отдан местным компаниям
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков: Режим ЧП&nbsp;пока вводить не&nbsp;будем Сооронбай Жээнбеков: Режим ЧП пока вводить не будем
Выплату зарплат учителям Бишкека предлагают передать бюджету республики Выплату зарплат учителям Бишкека предлагают передать бюджету республики
Премьер-министр призвал граждан сохранять спокойствие и&nbsp;выдержку Премьер-министр призвал граждан сохранять спокойствие и выдержку
В&nbsp;Бишкеке развернут дополнительно 750 койко-мест для больных пневмонией В Бишкеке развернут дополнительно 750 койко-мест для больных пневмонией
Бизнес
&laquo;Биримдик&raquo;: Индира Садыкова не&nbsp;имеет отношения к&nbsp;политсовету партии «Биримдик»: Индира Садыкова не имеет отношения к политсовету партии
В&nbsp;Кыргызстане развернуты кол-центры по&nbsp;противодействию распространению COVID-19 В Кыргызстане развернуты кол-центры по противодействию распространению COVID-19
Закон о&nbsp;запрете добычи урана мешает рекультивации хвостохранилищ Закон о запрете добычи урана мешает рекультивации хвостохранилищ
СКИДКА 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;честь открытия нового O!Store в&nbsp;Бишкеке СКИДКА 20 процентов на аксессуары в честь открытия нового O!Store в Бишкеке
2 июля, четверг
15:01
Более 200 миллионов сомов выделено МВД на выплату компенсаций во время ЧП Более 200 миллионов сомов выделено МВД на выплату компе...
14:53
В городе Ош не могут проверить анализы на COVID-19. Заморожены 1700 тестов
14:47
Кубатбек Боронов: Медикам выплатят все надбавки до 10 июля
14:40
Делегация Роспотребнадзора проведет консультацию для кыргызских медиков
14:33
«Биримдик»: Индира Садыкова не имеет отношения к политсовету партии