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Власть

Депутаты не успеют в третьем чтении принять скандальную поправку о НКО

Депутаты парламента не успевают в третьем чтении принять скандальную поправку в закон о НКО. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше.

Заседание комитета по социальным вопросам, на котором должна была рассматриваться непопулярная инициатива, в понедельник, 29 июня, не состоится. Без заключения профильного комитета в третьем чтении документ не может быть включен в повестку дня пленарного заседания.

Ранее сообщалось, что 30 июня пройдет внеочередное пленарное заседание, где члены правительства должны принести присягу. Согласно регламенту, принимать ее должен президент. Но Сооронбай Жээнбеков после возвращения из Москвы находится на самоизоляции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157613/
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