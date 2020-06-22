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Власть

Президент обсудил с бывшим и нынешним главами Госкомсвязи цифровизацию

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня принял своего советника и теперь уже экс-председателя Госкомитета информационных технологий и связи Дастана Догоева и нового главу ведомства Алтынбека Исмаилова. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Дастану Догоеву как советнику президента на общественных началах поручили координировать реализацию госполитики цифровой трансформации страны и оказывать содействие в исполнении решений Совета безопасности и других приоритетных направлений по цифровизации.

Дастан Догоев возглавит создаваемый по инициативе главы КР клуб цифровых лидеров.

Он объединит национальных, региональных и международных экспертов и будет заниматься выработкой конкретных рекомендаций по дальнейшему продвижению цифровизации. Вопросы о создании условий для развития цифровых навыков населения, привлечении инвестиций в указанную сферу и создании центра технологического трансфера в сфере цифрового развития будут под контролем президента.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость преемственности и продолжения командной работы в этом направлении. Он отметил, что реализация проектов в рамках цифровизации должна продолжаться в прежнем темпе, подчеркнул необходимость усиления работ по автоматизации процессов взаимодействия между населением, бизнесом и государством.

Председатель Госкомсвязи Алтынбек Исмаилов представил информацию о реализации проектов и планах в рамках цифровизации страны.

Он заметил, что ведется активная реализация проектов «Государство как платформа», «Санарип аймак», продолжается активная работа по подключению школ и органов местного самоуправления в регионах к широкополосному интернету. Активно внедряются цифровые государственные и муниципальные услуги, ведется работа по повышению цифровых навыков населения, бизнеса и государственных структур.

Алтынбек Исмаилов заявил, что важными направлениями станут цифровизация госуслуг для бизнеса и строительство дата-центра. Он заверил, что реализация всех проектов в рамках цифровой трансформации республики будет завершена в ранее установленные сроки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156979/
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