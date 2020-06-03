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Власть

В Кыргызстане 6 миллионов гектаров земли не трансформированы

В парламенте рассматривают поправки в законодательство, регулирующее земельные вопросы.

По словам автора изменений, нардепа Сайдуллы Нышанова, Земельным кодексом установлен перечень сельскохозяйственных угодий, на перевод которых уполномочено правительство (пашня, земли, занятые многолетними насаждениями, залежь, сенокосы, пастбища, земли запаса). «В компетенцию кабмина, помимо этого, входит также проведение единой государственной политики в сфере управления земельными ресурсами и регулирование земельных отношений. Но правовой нормы по переводу земельных участков, в состав которых включены прочие земли, нет», — отметил Сайдулла Нышанов.

В понятие «прочие земли» входит 6 миллионов гектаров. Их необходимо трансформировать. 

Нардепы также поднимают вопрос о проведении инвентаризации земель. Руслан Казакбаев поинтересовался, сколько в Кыргызстане пашен, пастбищ, какие земли переданы в частное пользование и сколько с них налогов поступает в казну. Но представители Минсельхоза не смогли ответить, пообещав прислать информацию в письменном виде позже. Чиновники также не знают, сколько отечественных фермеров работают в России. Казакбаев напомнил, что там им предоставляются льготы.

Парламентарий Карамат Орозова подчеркнула, что приграничные айыл окмоту не получают земли, а там много нетрансформированных гектаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154640/
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