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Власть

Кандидат в судьи рассказал, как проходил отбор при Манасе Арабаеве

Жамиль Шаршеналиев одобрен на должность судьи Конституционной палаты. Его кандидатура сегодня рассмотрена на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

В ходе заседания депутат Айнуру Алтыбаева задала Жамилю Шаршеналиеву вопрос: считает ли он, что отбор судей в Верховный суд и Конституционную палату был необъективным, когда заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата президента работал Манас Арабаев.

Жамиль Шаршеналиев ответил, что в 2015 году он баллотировался в судьи. Половина состава Аламединского районного суда отозвали свои кандидатуры в первом туре, решив дальше не бороться.

«Я слышал, что сверху идет давление. Они сказали, что не верят в то, что пройдут дальше своими силами», — сказал кандидат.

Из девяти человек только трое остались бороться до конца. Мы верили, что все будет объективно, но потом разочаровались. Хотели зайти к Арабаеву, но он не принял.

Жамиль Шаршеналиев

«Мы чувствовали, что что-то происходит, а по итогам все увидели», — сказал Жамиль Шаршеналиев.

Кандидат в судьи родился в 1978 году в городе Фрунзе, в 2000-м окончил юридический факультет Кыргызско-Российского славянского университета. Жамиль Шаршеналиев работал в органах прокуратуры, Минюсте, был заведующим отделом в Верховном суде, судьей Аламединского районного суда, а сейчас является доцентом кафедры в Кыргызской государственной юридической академии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154547/
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