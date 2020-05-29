Глава СЭЗ «Бишкек» не считает нарушением принятие на работу своего брата

Сегодня на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» Канатбек Исаев раскритиковал работу дирекции СЭЗ «Бишкек».
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По его словам, в ведомстве много нарушений, на которые правительство закрывает глаза.
«Гендирекция СЭЗ может пополнять госбюджет на 50-100 миллионов сомов. Брат директора СЭЗ работает у него снабженцем, а он ничего зазорного в этом не видит. Правительство самоустранилось», — сказал Канатбек Исаев.
В свою очередь директор СЭЗ Дуйшен Ирсалиев ответил: «Это не госслужба, имею право. Я же не считаю ваших родственников».