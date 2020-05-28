Президент Кыргызстана принял приглашение посетить Парад Победы в Москве

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял приглашение лидера России Владимира Путина посетить Парад Победы в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что свое присутствие также подтвердили президент Абхазии Аслан Бжания, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Молдавии Игорь Додон.

Парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве и других городах России 24 июня. Все торжественные мероприятия, напомним, в честь 9 Мая были перенесены из-за пандемии коронавируса.