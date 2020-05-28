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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Президент Кыргызстана принял приглашение посетить Парад Победы в Москве

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял приглашение лидера России Владимира Путина посетить Парад Победы в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

Уточняется, что свое присутствие также подтвердили президент Абхазии Аслан Бжания, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Молдавии Игорь Додон. 

Парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве и других городах России 24 июня.  Все торжественные мероприятия, напомним, в честь 9 Мая были перенесены из-за пандемии коронавируса. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/154039/
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