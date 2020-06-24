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13:07, 24 июня 2020
, Бишкек -
24.kg
,
Антон ЛЫМАРЬ
На Красной площади в Москве проходит парад Победы. Прямая трансляция
13:07, 24 июня 2020
, Бишкек -
24.kg
,
Антон ЛЫМАРЬ
На Красной площади в Москве начался парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Ссылка:
https://24.kg/obschestvo/157227/
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