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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Спикер ЖК вновь призвал правительство подготовиться ко второй волне коронавируса

Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков призвал премьер-министра подготовиться ко второй волне коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Как отметил 24.kg пресс-секретарь торага Жоомарт Максатбеков, заявление Дастанбек Джумабеков сделал накануне во время заседания парламента.

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«Спикер и ранее отмечал, что эксперты Всемирной организации здравоохранения говорят, что будет вторая волна. И в связи с этим порекомендовал правительству подготовиться к таким рискам и зарезервировать часть средств для борьбы с коронавирусной инфекцией», — отметил он.

Жоомарт Максатбеков добавил, что Дастанбек Джумабеков также напомнил, с какими трудностями столкнулись экономика и сфера медицины Кыргызстана.

В Кыргызстане за весь период число инфицированных достигло 1 тысячи 350 человек. Выздоровели — 949.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153551/
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