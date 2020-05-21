Экстрадицию Азиза Батукаева в Кыргызстан рассмотрят в 2021 году

Экстрадицию криминального авторитета Азиза Батукаева из Чечни в Кыргызстан рассмотрят в 2021 году. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

Азиз Батукаев в Чечне осужден на четыре года. В данное время отбывает наказание.

«После окончания отбытия срока в 2021 году возможно поднять вопрос», — сказал Откурбек Джамшитов.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновили в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.