12:21
USD 75.69
EUR 82.83
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Экстрадицию Азиза Батукаева в Кыргызстан рассмотрят в 2021 году

Экстрадицию криминального авторитета Азиза Батукаева из Чечни в Кыргызстан рассмотрят в 2021 году. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

Азиз Батукаев в Чечне осужден на четыре года. В данное время отбывает наказание.

«После окончания отбытия срока в 2021 году возможно поднять вопрос», — сказал Откурбек Джамшитов.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновили в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153422/
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
Освобождение Батукаева. Где взятые в 2013 году анализы, интересуется адвокат
Освобождение Батукаева. В суде допросили экс-замгенпрокурора Людмилу Усманову
Освобождение Азиза Батукаева. Показания одного из свидетелей разнятся
Освобождение Азиза Батукаева. В медицинском заключении есть противоречия
В суде по незаконному освобождению Азиза Батукаева допросили врача-онколога
Освобождение Батукаева. Свидетель: анализы вора в законе сфальсифицированы
Освобождение Батукаева. Врач подтвердила, что костный мозг был заражен лейкозом
Освобождение Азиза Батукаева. Допросить Рамзана Кадырова просят адвокаты
Адвокат просит у МВД доказательства причастности Азиза Батукаева к ОПГ
Убийство, массовые беспорядки, коррупция. В чем еще обвинили Алмазбека Атамбаева
Популярные новости
Запуск общественного транспорта в&nbsp;Бишкеке могут отложить Запуск общественного транспорта в Бишкеке могут отложить
О&nbsp;масках, справках, тарифах и&nbsp;почему он&nbsp;не&nbsp;монстр, рассказал Азиз Суракматов О масках, справках, тарифах и почему он не монстр, рассказал Азиз Суракматов
Президент о&nbsp;личной ответственности за&nbsp;неношение масок и&nbsp;соблюдение карантина Президент о личной ответственности за неношение масок и соблюдение карантина
Продажа радиочастот. Депутат подозревает премьера в&nbsp;причастности к&nbsp;скандалу Продажа радиочастот. Депутат подозревает премьера в причастности к скандалу
Бизнес
Специальные скидки на&nbsp;рекламу для малого и&nbsp;среднего бизнеса Специальные скидки на рекламу для малого и среднего бизнеса
От&nbsp;чего зависит благополучие мужчины? От чего зависит благополучие мужчины?
Абитуриент, готовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; совершенно бесплатно! Абитуриент, готовься к ОРТ в приложении «Мой О!» совершенно бесплатно!
Оплати фитр-садака через MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Оплати фитр-садака через MegaPay не выходя из дома!
21 мая, четверг
12:13
Стало известно, кто займет место Исхака Масалиева в Жогорку Кенеше Стало известно, кто займет место Исхака Масалиева в Жог...
12:10
Генпрокурор: Нет оснований изменять меру пресечения Каныбеку Осмоналиеву
12:06
Экстрадицию Азиза Батукаева в Кыргызстан рассмотрят в 2021 году
11:52
Финпол Кыргызстана закрыл очередную незаконную точку продажи ГСМ
11:42
Суд Беларуси вновь отказал Кыргызстану в экстрадиции Данияра Усенова