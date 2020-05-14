Депутаты парламента лоббируют присвоение специальных званий к воинским

Депутаты парламента инициировали законопроект, согласно которому сотрудникам милиции, ГСИН и прокуратуры в порядке переаттестации присваивается воинское звание. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Инициаторами поправок выступили нардепы Тынчтык Шайназаров, Искендер Матраимов, Талант Мамытов и Бакирдин Субанбеков.

В справке-обосновании указывается, что сейчас по Закону «О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах», лицам, имеющим классные чины, специальные классные чины и спецзвания, при призыве на военную службу в порядке переаттестации присваивается то звание, по которому они находятся в запасе.

Авторы объясняют, что у сотрудников правоохранительных органов возникли проблемы при переводе на военную службу. В частности, силовикам не присваивается звание, соотносимое уже имеющемуся.

«Эти лица начинают с нуля, то есть определяются на военную службу будучи в младшем офицерском звании, что отражается также на выплате надбавок, зарплаты. Впоследствии многие люди, обладающие большим опытом работы и профессионализмом, из-за отсутствия мотивации отказываются от перевода на военную службу, что приводит к утечке кадров», — указывается в документе.

Нардепы предлагают, чтобы лицам, которые проходят службу в правоохранительных органах и прокуратуре, имеющим спецзвания и специальные классные чины, при призыве на военную службу присваивалось воинское звание, равное имеющемуся их спецзванию и специальному классному чину, в порядке переаттестации.

Кроме того, изменения предполагают, что сотрудникам аппаратов президента, Жогорку Кенеша и правительства, которые имеют классные чины и специальные классные чины, при приеме на службу в правоохранительные органы присваивалось специальное звание, равное их классному чину и специальному классному чину.