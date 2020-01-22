Сколько уборщиц в ГНС, интересуется депутат

Депутат парламента Дастан Бекешев интересуется, сколько уборщиц трудится в Государственной налоговой службе. Нардепы обсуждают поправки в Налоговый кодекс. В частности, норму, что с 2022 года ЕНД будут сдавать все граждане, независимо от рода занятий.

Нардепы стали возмущаться, что сроки сдачи налоговой декларации опять отодвигаются. Акылбек Жапаров, к примеру, напомнил, что идет процесс цифровизации, а такие прецеденты с постоянной отсрочкой только тормозят ее. «Сейчас в каждом селе есть интернет», — считает нардеп.

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Дастан Бекешев уверен, прежде чем вводить такие обязательства на законодательном уровне, необходимо обучить людей заполнять эти бланки в электронном виде. Он сомневается, что простая уборщица из ГНС сможет правильно внести данные в декларацию. «Сколько уборщиц работает в ГНС? Вот вы говорите, где-то 20 процентов от всего штата сотрудников, вы уверены, что они смогут заполнить ЕНД?» — спросил Дастан Бекешев.

Он также поинтересовался, сколько получает младший обслуживающий персонал. Выяснилось, что в среднем семь-девять тысяч сомов. «А как они будут обучение проходить?» — задал вопрос депутат. Ему ответили, что для уборщиц будут организованы бесплатные тренинги.

В итоге поправки в НК ушли на голосование в третьем чтении.