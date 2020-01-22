10:55
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Сколько уборщиц в ГНС, интересуется депутат

Депутат парламента Дастан Бекешев интересуется, сколько уборщиц трудится в Государственной налоговой службе. Нардепы обсуждают поправки в Налоговый кодекс. В частности, норму, что с 2022 года ЕНД будут сдавать все граждане, независимо от рода занятий.

Нардепы стали возмущаться, что сроки сдачи налоговой декларации опять отодвигаются. Акылбек Жапаров, к примеру, напомнил, что идет процесс цифровизации, а такие прецеденты с постоянной отсрочкой только тормозят ее. «Сейчас в каждом селе есть интернет», — считает нардеп.

Читайте по теме
В районных управлениях ГНС заставляют распечатывать декларации за деньги

Дастан Бекешев уверен, прежде чем вводить такие обязательства на законодательном уровне, необходимо обучить людей заполнять эти бланки в электронном виде. Он сомневается, что простая уборщица из ГНС сможет правильно внести данные в декларацию. «Сколько уборщиц работает в ГНС? Вот вы говорите, где-то 20 процентов от всего штата сотрудников, вы уверены, что они смогут заполнить ЕНД?» — спросил Дастан Бекешев.

Он также поинтересовался, сколько получает младший обслуживающий персонал. Выяснилось, что в среднем семь-девять тысяч сомов. «А как они будут обучение проходить?» — задал вопрос депутат. Ему ответили, что для уборщиц будут организованы бесплатные тренинги.

В итоге поправки в НК ушли на голосование в третьем чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141186/
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
Бизнес требует отозвать поправки в Налоговый кодекс Кыргызстана
Дамира Долоталиева: Правительство и депутаты добивают малый и средний бизнес
Внесены изменения в Налоговый кодекс КР
Внесены изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики
Внесены изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики
Подписан Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс
Как изменили Налоговый кодекс, рассказал министр экономики Кыргызстана
Почему не платят налоги? Депутат опять критикует инициативы Минздрава
С 2018 года передача инженерных сетей государству не будет облагаться налогом
Популярные новости
Убийство Айеркена Саймаити. Финразведка о&nbsp;выведенных $700 миллионах Убийство Айеркена Саймаити. Финразведка о выведенных $700 миллионах
В&nbsp;отставку вице-премьера. Жениш Разаков прокомментировал митинг в&nbsp;Бишкеке В отставку вице-премьера. Жениш Разаков прокомментировал митинг в Бишкеке
Выборы-2020. В&nbsp;составе партии &laquo;Биримдик&raquo; произошли изменения: кто пришел Выборы-2020. В составе партии «Биримдик» произошли изменения: кто пришел
Инцидент на&nbsp;границе. Какие участки предложены Таджикистану для обмена Инцидент на границе. Какие участки предложены Таджикистану для обмена
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
22 января, среда
10:52
Коронавирус в Китае. В Кыргызстане приезжающих из КНР проверяют тепловизорами Коронавирус в Китае. В Кыргызстане приезжающих из КНР п...
10:45
В Нарыне произошло землетрясение
10:44
Машину, незаконно перевозившую ГСМ, задержали в Панфиловском районе
10:40
Сколько уборщиц в ГНС, интересуется депутат
10:31
Вовлечение несовершеннолетней в проституцию. Задержаны подозреваемые