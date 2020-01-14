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Власть

Мухаммедкалый Абылгазиев: Общество не до конца поняло, что такое фискализация

«Общество не до конца еще поняло, что такое фискализация», — заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на координационном совете по цифровизации налоговых и таможенных процедур.

По его словам, все думают, что реформы приведут к более сложным процедурам при ведении бизнеса. Чтобы изменить ситуацию, надо чаще встречаться с представителями бизнеса и общественностью, аргументированно убеждать, что это не так. Все действия в рамках фискализации направлены на открытость и прозрачность процедур.

«Проводимая реформа по фискализации налоговых процедур должна преследовать главную цель — защитить честный бизнес, бороться с теневой экономикой и создать здоровую конкуренцию предпринимателей. По данным некоторых экспертов, доля теневой экономики в стране составляет от 24 до 43 процентов. Если правильно управлять налоговыми поступлениями, можно решить огромное количество социальных проблем. Результаты реформы по фискализации, прежде всего, направлены на поддержку социально уязвимых слоев населения. Но самое главное — реформа должна возродить справедливость», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/140361/
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