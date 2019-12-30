Гурбангулы Бердымухамедов порадовал себя, устроив конное представление в манеже

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс, посмотрел выступления акробатов, выполняющих трюки с лошадьми, а затем сам выступил на арене, проскакав на лошади аллюром несколько кругов. Об этом сообщило агентство «Фергана», отметив, что событию посвятили 15 минут выпуска новостей на канале Altyn Asyr.

Основную часть репортажа президент в белой спортивной форме одиноко сидит на трибуне и смотрит «репетицию» группы национальных конных игр «Галкыныш», на самом деле являвшуюся полноценным представлением, сыгранным для одного человека. Подчиненные, тоже в спортивной форме, сидели в ряд поодаль — на соседней трибуне.

Посмотрев номера с трюками на лошадях, Бердмымухамедов побеседовал с наездниками, поинтересовался жизнью пары, ставшей семьей и родившей двоих детей, и вручил ей новогодние подарки.

Главным сюрпризом для группы «Галкыныш» стали $50 тысяч — «за выдающиеся достижения». Дети из коллектива группы прочли ему стихотворения и тоже получили подарки — диски с его рэп-композицией «Ровач» (о скакуне по кличке Ровач).

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Руководитель коллектива Пыгы Байрамдурдыев предложил президенту прокатиться на новом скакуне светлой масти по кличке Ак ёл (дословно — «светлая дорога»). Бердымухамедов взял коня за поводья, прошелся с ним, забрался в седло и сделал на нем несколько кругов по манежу. Обученная лошадь начала выполнять упражнения и, когда заиграла музыка, приспосабливаясь к ее ритму, ускорила движение, демонстрируя свои навыки.

Государственное агентство TDH по этому поводу написало, что конь продемонстрировал «природную грацию и чуткое взаимопонимание с наездником», а главу государства эти мгновения «вдохновили на метафоричные строки — пожелания родному народу светлого пути по белым дорогам».