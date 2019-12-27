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Власть

Нападения на сайты — угроза информационной безопасности Кыргызстана в целом

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев заявил 24.kg, что на хакерские атаки нет реакции, потому что нет специалистов по информационной безопасности.

По его словам, у правоохранительных органов — ГКНБ и МВД — не хватает компетенции и желания заниматься этим вопросом, хотя он очень серьезный.

«Постоянные нападения на наши сайты — угроза информационной безопасности в целом. Репетиция перед выборами. Представляете, вы заявите о нарушениях и вас отключат от эфира, образно говоря, чтобы больше не говорили ничего. Это один вариант. Второй — могут сайт ЦИК взломать. Нет у нас информационного аудита, и некому его проводить. Я хотел выяснить, есть хоть какие-то специалисты, однако информация эта секретная и огласке, как мне сказали, не подлежит, а когда так говорят, значит, нет специалистов», — считает Дастан Бекешев.

Он добавил, что направил поручение парламентскому комитету по правопорядку рассмотреть вопрос информационной безопасности.

Ранее депутат требовал от правоохранительных органов зарегистрировать в Едином реестре преступлений и проступков DDoS-атаку на медиаресурсы Кыргызстана, которые опубликовали статьи о стоимости украшений, предметов гардероба и аксессуаров супруги экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Подвергся атаке и сайт 24.kg.
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