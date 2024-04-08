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Власть

Дастан Бекешев интересуется, как чиновники борются с онлайн-мошенничеством

На заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Дастан Бекешев поинтересовался у чиновников, как они борются с интернет-мошенничеством и намерены ли внедрять в своей работе систему антифрод.

Нардеп отметил, что в последнее время участились случаи телефонного и онлайн-мошенничества.

«Звонят на телефон, списывают деньги с банковских карт. В мировой практике для борьбы с киберпреступностью применяется система антифрод. В таком случае ГКНБ, Национальный банк, МВД, сотовые операторы, интернет-провайдеры создают рабочую группу и совместно ведут борьбу с онлайн-мошенничеством. Если какой-то мошенник звонит на телефон, то его номер становится известен всем. После этого банки блокируют этот номер, деньги ему никто не сможет перечислять, в МВД и ГКНБ также ведут соответствующую работу. Поэтому когда работают совместно, можно ликвидировать киберпреступность. Ведется ли у нас такая работа?» — спросил Дастан Бекешев.

Заместитель председателя Госкомитета национальной безопасности Абдыкадыр Разаев ответил, что ведомство совместно с МВД проводит борьбу. Раскрывается множество преступлений, и они освещаются в СМИ.

Зампредседателя правления Национального банка Манас Жакыпов также отметил, что регулятор проводит мероприятия по антифроду, социальной инженерии и фишинговых атаках.

«Банки также должны давать нам информацию по зарегистрированным ими инцидентам. Мы проведем анализ, вынесем заключение и обменяемся на площадке (этим примером). Проводим также мероприятия по финансовой грамотности», — сказал Манас Жакыпов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291039/
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