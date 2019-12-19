Депутат просит признать работу кабмина неудовлетворительной. За что, пояснил

Депутат парламента Кыргызстана Исхак Масалиев требует признать работу правительства по реализации закона о суде присяжных неудовлетворительной. Об этом он заявил на заседании парламента.

По словам нардепа, этот закон был принят еще в 2009 году, но ни один процесс с участием присяжных заседателей не состоялся до сих пор. Более того, сейчас Верховный суд вновь просит отложить внедрение института присяжных до 2025-го. «Кабмин должен был решить этот вопрос еще 10 лет назад», — напомнил Исхак Масалиев.

Другой депутат Зиядин Жамалдинов добавил: никто не даст гарантии, что слушания будут проводиться с участием присяжных, особенно по тяжким статьям, и в 2025 году.

В Министерстве юстиции назвали причины того, что закон так и не нашел практического применения: отсутствие финансирования, неготовность инфраструктуры судебных органов, трудность в формировании списка кандидатов в присяжные заседатели.

Минюст предлагает изменить процедуру формирования списка. В действующей редакции, отметим, его составляют органы МСУ. Они включают в него граждан, проживающих на постоянной основе, и направляют им уведомления. Человек в течение месяца может отказаться. Поправки предусматривают участие граждан на добровольной, заявительной основе. Органы МСУ будут размещать объявления с предложением гражданам в возрасте от 25 до 65 лет подать заявление о включении их в список кандидатов в присяжные заседатели.