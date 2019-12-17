Подлога не было. Тынчтык Шайназаров оспаривает заявление Клары Сооронкуловой

Член госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше депутат парламента Тынчтык Шайназаров заявил 24.kg, что заключение, как ранее утверждала экс-судья Конституционной палаты, также член госкомиссии Клара Сооронкулова, не подложное, и упрекнул ее в озвучивании недостоверной информации.

Тынчтык Шайназаров (выводы госкомиссии на заседании парламента 12 декабря зачитывал он. — Прим. 24.kg) не понимает, почему Клара Сооронкулова, если усомнилась в подлинности заключения и ей показалось, что там появились какие-то дополнения, которых не было раньше, не заявила об этом сразу же.

«Мы провели последнее заседание, перед тем, как отправить заключение в парламент, все члены комиссии его подписали. Клара Сооронкулова поставила свою подпись тоже, но с особым мнением. Что касается высказываний Равшана Джеенбекова, то они внесены со слов Исмаила Исакова. Он рассказал, что Джеенбеков назвал бывшего президента Атамбаева трусом. Это включили в текст заключения. Сам я не слышал этих слов, меня на заседании, когда опрашивали Джеенбекова, не было», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Ранее он заявлял, что это единственный вариант, утвержденный всеми представителями, одобренный и не продиктованный властями.

«Никто не диктовал членам государственной комиссии при составлении заключения. Мы его писали исходя из объективной оценки происходящего», — подчеркивал он.

Сегодня Клара Сооронкулова заявила, что на заседании Жогорку Кенеша был представлен не тот документ, который подписывали члены госкомиссии.