Они из золота? Депутат недоумевает, почему два моста обходятся в $29 миллионов

Строительство двух мостов на альтернативной дороге север — юг оценивается в $29 миллионов. Об этом на заседании фракции СДПК сообщил депутат Иса Омуркулов.

По его словам, за эти деньги можно было построить несколько мостов.

«Два моста длиной 1,5 километра вы строите за такую большую сумму. Мост что, будет из золота?» — задался вопросом парламентарий.

По данным Министерства транспорта, длина одного эстакадного моста составляет 396 метров, другого — 1 тысяча 76 метров. Оба завершены на 70 процентов.