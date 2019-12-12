События в Кой-Таше. Спецоперацией руководил лично глава ГКНБ

Сегодня в Жогорку Кенеше приступили к рассмотрению итогов госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа.

Зампредседателя ГКНБ Талант Салиев, отвечая на вопросы депутатов, признался, что было известно о подготовке сторонников Атамбаева к вооруженному сопротивлению.

А глава ГКНБ Орозбек Опумбаев подчеркнул: спецоперацией руководил лично он сам. Бойцы спецподразделения «Альфа» исполняли его указания.

«Были небольшие недоработки. Но в целом мероприятие по приводу Атамбаева на допрос проводилось согласно закону и УПК. Эти 55 парней (имеются в виду сотрудники «Альфы»), которые не стреляли из боевого оружия в мирное население, своим мужеством спасли страну от переворота», — подчеркнул Орозбек Опумбаев.

Заключение по событиям в Кой-Таше 7-8 августа принято госкомиссией и подписано всеми членами. У экс-судьи Конституционной палаты Клары Сооронкуловой есть особое мнение.