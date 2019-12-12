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Власть
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. Равшан Джеенбеков назвал Алмазбека Атамбаева трусом

Сегодня в Жогорку Кенеше приступили к рассмотрению итогов госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа.

С докладом выступает депутат, член комиссии Тынчтык Шайназаров. Он озвучил выводы, к которым пришла комиссия.

По словам нардепа, по произошедшему зарегистрировано в ЕРПП 39 фактов преступлений по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Незаконное хранение оружия», «Хулиганство», «Захват заложников» УК КР и другим. Начато досудебное производство.

Тынчтык Шайназаров отметил, что бывший президент Алмазбек Атамбаев сознательно пошел на обострение ситуации.

Он также пояснил, почему был отстранен от должности заместителя министра внутренних дел Курсан Асанов и почему его действия незаконны

Депутат напомнил, что экс-замглавы МВД, нарушив следственную процедуру, разоружил автомат, обнаруженный в одной из комнат в доме Атамбаева. Он также пояснил, кто из сторонников бывшего главы государства какие давал показания. Выяснилось, что Равшан Джеенбеков заявил, что Атамбаев своими действиями всех подставил и он трус, потому что отказывался ходить на допросы и убежал в дом, когда начался штурм.

Заключение по событиям в Кой-Таше 7-8 августа принято госкомиссией и подписано всеми членами. У экс-судьи Клары Сооронкуловой есть особое мнение. Сегодня во второй половине дня его рассмотрит Жогорку Кенеш.
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