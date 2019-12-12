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Власть
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Не нагнетайте. Тазабек Икрамов ответил на критику Ирины Карамушкиной

Депутат парламента Тазабек Икрамов не согласился с коллегой Ириной Карамушкиной, что заключение госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа необъективно и однобоко.

По его словам, власти сами заинтересованы в справедливой оценке произошедшего, и напомнил: перед законом все равны.

«Мы должны помнить о том, что во время беспорядков в Кой-Таше погиб боец «Альфы», начальник Чуйского РОВД получил тяжелую травму, сотрудники правоохранительных органов — огнестрельные ранения. Мы все ждали решения госкомиссии и ее выводов», — отметил Тазабек Икрамов и попросил Ирину Карамушкину не нагнетать обстановку, не заниматься провокациями. 

Ранее Ирина Карамушкина заявила, что уверена: расследование по событиям в Кой-Таше будет проведено так же, как и по ТЭЦ.

Заключение по событиям в Кой-Таше 7-8 августа принято госкомиссией и подписано всеми членами. У экс-судьи Клары Сооронкуловой есть особое мнение. Сегодня во второй половине дня его рассмотрит Жогорку Кенеш.
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