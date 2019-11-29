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Власть
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. Заключение госкомиссии в профильный комитет не поступило

Заключение госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа до сих пор не поступило в профильный комитет. Об этом 24.kg сообщила его председатель Наталья Никитенко.

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По ее словам, документы должны были быть спущены из аппарата торага еще в начале недели. Но ни сами выводы комиссии, ни особое мнение одного из ее членов — экс-судьи Конституционной палаты Клары Сооронкуловой до комитета до сих пор не дошли. Хотя в среду на пленарном заседании спикер Дастанбек Джумабеков пообещал, что на следующей неделе депутаты рассмотрят заключение по Кой-Ташу и дадут свою политическую оценку.

«Но сначала мы должны утвердить его на комитете. Заседание во вторник, бумаги к нам в отдел должны поступить как минимум за два дня, чтобы все члены успели ознакомиться», — отметила Наталья Никитенко.

Ранее Клара Сооронкулова заявляла, что если ее мнение проигнорируют, то она распространит его в СМИ. «Я подписала заключение, но с оговоркой о том, что должна быть рассмотрена персональная ответственность глав силовых структур за провал спецоперации по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева», — подчеркнула Клара Сооронкулова.

После задержания бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители кабмина, общественные деятели и эксперты.
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