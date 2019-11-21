У вице-спикера Аиды Касымалиевой нет ничего. Кроме зарплаты

В 2018 году, будучи рядовым депутатом, Аида Касымалиева (вице-спикером ее избрали 27 декабря 2018-го) заработала 673 тысячи 431 сом. Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию и приступила к публикации ее итогов.

Согласно отчету, предоставленному заместителем торага, у Аиды Касымалиевой нет ни машин, ни квартир, ни домов, ни земель, ни скота. Иных доходов, кроме жалования, тоже нет. У родни вице-спикера также нет ни собственного жилья, ни транспорта.

Скот родственники Аиды Касымалиевой также не держат и приусадебным хозяйством не занимаются.