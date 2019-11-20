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Власть

Сооронбай Жээнбеков рассказал о веротерпимости и роли духовности

Сооронбай Жээнбеков принял директора Государственной комиссии по делам религии Зайырбека Эргешова. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, во встрече участвовали глава Духовного управления мусульман Кыргызстана, муфтий Максат ажы Токтомушев и глава Бишкекской и Кыргызстанской Епархии Русской православной церкви, епископ Даниил.

Глава государства отметил важность сохранения и укрепления единства и многообразия культур народа Кыргызстана. Подчеркнул особую роль духовности в развитии личности, общества и государства в целом.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость привития идей веротерпимости и упрочения согласия в обществе.

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков принял директора Госкомиссии по делам религии и религиозных деятелей

Муфтий Максат ажы Токтомушев и епископ Даниил рассказали о мерах по совершенствованию межконфессионального диалога в регионах, повышению религиозной грамотности населения страны. Также обсуждены вопросы укрепления межконфессионального согласия и толерантности в обществе, предотвращения радикализма и экстремизма.

Представлена информация о подготовке к Международной конференции «Ислам и православие — религии мира», которая пройдет 21 ноября в Бишкеке.
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