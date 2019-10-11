Назначены послы Кыргызстана в ряде стран

Сооронбай Жээнбеков подписал указы о назначении послов Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в США Болот Отунбаев стал послом в Канаде по совместительству. Он назначен послом в Соединенных Штатах Америки в начале 2019 года, ранее возглавлял дипмиссию в России.

Другим указом президента Сооронбая Жээнбекова Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Кувейте Самаргуль Адамкулова назначена послом в Бахрейне и Иордании по совместительству с резиденцией в городе Эль-Кувейте.

Сооронбай Жээнбеков подписал указ, по которому Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Австрии, Венгрии, Словении, постоянный представитель при ОБСЕ и других международных организациях Бакыт Джусупов назначен диппредставителем в Словакии и Чехии по совместительству с резиденцией в городе Вене.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Российской Федерации Аликбек Джекшенкулов назначен послом в Армении по совместительству с резиденцией в Москве.