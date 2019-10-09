Проверки пожарной безопасности будут проводить без уведомления предпринимателей

В парламенте Кыргызстана обсудили и отправили на голосование в режиме второго чтения поправки в Закон «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства».

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Их предложило Министерство экономики. «Плановые проверки по соблюдению требований к производству, хранению, транспортировке и реализации пищевых продуктов, экологической и технической безопасности необходимо проводить без предварительного уведомления», — заявили чиновники ведомства, презентуя законопроект.

«Предварительное уведомление о предстоящей проверке негативно сказывается на соблюдении требований экологической и технической безопасности, так как субъект, зная дату проверки, создает имитацию и скрывает факты нарушений», — отметил нардеп Дастан Бекешев.

Депутаты Жогорку Кенеша поддержали поправки.